Об этом свидетельствуют некоторые моменты относительно переговоров в Джидде. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

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Россия – в финансовом "инсульте"

Петр Кульпа отметил, что прежде всего время работает в пользу Украины. Нам нужно безопасное небо, чтобы наращивать производство дронов, ракет и так далее. Наше государство делает это гораздо быстрее, чем Россия.

Также Россия находится в финансовом "инсульте". Это предынсультное состояние. Это также очень большой плюс. Если Россия не согласится, тогда она будет виновата. Доступ к разведданным остается на стороне Украины. Поэтому это большой успех,

– сказал он.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что военная помощь от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться.