Про це свідчать деякі моменти щодо переговорів у Джидді. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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Росія – у фінансовому "інсульті"

Пьотр Кульпа зазначив, що насамперед час працює на користь України. Нам потрібне безпечне небо, щоб нарощувати виробництво дронів, ракет і так далі. Наша держава робить це набагато швидше, ніж Росія.

Також Росія перебуває у фінансовому "інсульті". Це передінсультний стан. Це також дуже великий плюс. Якщо Росія не погодиться, тоді вона буде винною. Доступ до розвідданих залишається на боці України. Тому це великий успіх,

– сказав він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив, що військова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись.