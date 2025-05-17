Среди них – вывод украинских войск из частично оккупированных областей для объявления перемирия, передает 24 Канал.
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Сибига оценил встречу в Стамбуле
Участник переговоров с россиянами – глава МИД Андрей Сибига – подвел итоги стамбульской встречи. По его словам, Украина в очередной раз подтвердила преданность миру и договорилась об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия тем временем использовала переговоры в Стамбуле для имитации мирного процесса и отсрочки введения новых санкций.
Есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня,
– подчеркнул Сибига.
Глава МИД призвал мир не позволить Москве использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии. Он настаивает, что наказание России за отказ останавливать войну должно охватывать больше мер, чем введение санкций.
По словам министра, экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК.