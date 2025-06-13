Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Будет ли продолжение переговоров с Россией

Андрей Сибига объяснил, что последний раунд переговоров с Россией, который прошел в Стамбуле, фактически свелся к обсуждению обмена пленными.

Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов и готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть,

– подчеркнул глава МИД.

По словам министра, для Украины главным является приближение мира, в частности достижение перемирия и прекращение огня.

Сибига отметил, что во время переговоров в Стамбуле российская сторона продемонстрировала "полную неадекватность". В частности это отразилось в "меморандуме", который передала Россия.

Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции. Поэтому мы должны давить коллективно, глобально на Россию и принудить их к миру,

– подытожил Андрей Сибига.

К слову, на форуме GLOBSEC-2025 Андрей Сибига также заявил, что Украина все еще считает, что Трамп может завершить российско-украинскую войну до конца 2025 года. Однако для этого, по его словам, нужно активное участие США в давлении на Россию и укреплении обороны нашего государства.