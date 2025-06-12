Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сибиги на полях министерской встречи в формате "Веймар+", которые цитирует Интерфакс-Украина.

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Россия игнорирует предложения перемирия

В Риме Андрей Сибига заявил, что проинформирует союзников об актуальной ситуации на поле боя, российские удары против гражданских, а также отсутствие конструктива с российской стороны относительно мирных усилий.

Через неделю исполняется ровно сто дней как Украина согласилась на предложение США прекратить огонь. Россия продолжает отвергать это предложение. Путин до сих пор избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским,

– подчеркнул министр.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле Россия представила лишь набор старых и нереалистичных ультиматумов. Сибига добавил, что Кремль не изменил свою риторику и демонстрирует "глобально, всему миру, свою неадекватность".

И это при том, что США ожидали, что эти предложения должны быть пригодными для выполнения и реалистичными,

– отметил глава МИД.

Во время выступления Андрей Сибига также раскритиковал публичные поздравления некоторых стран ко дню России. В то же время министр прямо не упомянул страны, которые он имел в виду.

Напомним, 12 июня госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио опубликовал поздравление с днем России. В поздравлении он отметил, что США остаются преданными поддержке российского народа, который "продолжает строить свое стремление к лучшему будущему".