Он также подчеркнул, что безопасность Украины непосредственно влияет на ситуацию безопасности Польши. Об этом Сикорский заявил во время пресс-конференции после двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что сказал Сикорский о завершении войны в Украине

Во время переговоров Сикорский ознакомил украинского коллегу с результатами заседания "Веймарского треугольника +", которое состоялось в Варшаве на прошлой неделе.

По словам польского министра, европейские партнеры обсуждали, как Европа может дополнительно поддержать Украину и усилить как собственную, так и украинскую безопасность. Сикорский отметил, что позиция Польши остается неизменной – Украина должна вернуть свои территории в пределах международно признанных границ.

В случае начала переговоров о прекращении войны, что, по нашему мнению, сейчас маловероятно, учитывая все более жестокие нападения со стороны России, любые решения должны быть одобрены нашими украинскими друзьями,

– заявил Сикорский.

Встреча Радослава Сикорского и Андрея Сибиги / Фото Софии Назаренко

Сикорский отметил, что любые решения по завершению войны в Украине будут иметь прямые последствия для безопасности самой Польши.

"Мы знаем из истории Польши, что власти пытались договориться через главы заинтересованных стран. Ранее они не принесли ничего хорошего", – сказал польский министр.

Что является приоритетом для Украины

Сибига заявил, что сейчас для Украины одним из приоритетов является поставка оружия от партнеров. В частности, об этом Киев ведет переговоры с США. Важным пунктом для Украины является и усиление систем ПВО для укрепления собственных позиций.

Ежедневно из-за ракетных атак агрессора страдают наши мирные жители, в частности дети,

– подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Боеприпасы для артиллерии также среди приоритетов для украинской стороны. С другой стороны Киев работает над обеспечением поддержки собственного ОПК от партнеров.

"Мы хотим достичь такой ситуации, чтобы, независимо от критических поставок от наших партнеров, у нас был соответствующий собственный потенциал. Напомню, что с начала этой войны мы уже производим в шесть раз больше оборонной продукции собственного производства.", – сказал Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины добавил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.