Він також підкреслив, що безпека України безпосередньо впливає на безпекову ситуацію Польщі. Про це Сікорський заявив під час пресконференції після двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що сказав Сікорський про завершення війни в Україні

Під час переговорів Сікорський ознайомив українського колегу із результатами засідання "Веймарського трикутника +", яке відбулося у Варшаві минулого тижня.

За словами польського міністра, європейські партнери обговорювали, як Європа може додатково підтримати Україну та посилити як власну, так і українську безпеку. Сікорський наголосив, що позиція Польщі залишається незмінною – Україна має повернути свої території в межах міжнародно визнаних кордонів.

У разі початку переговорів про припинення війни, що, на нашу думку, зараз є малоймовірним, враховуючи все більш жорстокі напади з боку Росії, будь-які рішення мають бути схвалено нашими українськими друзями,

– заявив Сікорський.

Зустріч Радослава Сікорського та Андрія Сибіги / Фото Софії Назаренко

Сікорський зазначив, що будь-які рішення щодо завершення війни в Україні матимуть прямі наслідки для безпеки самої Польщі.

"Ми знаємо з історії Польщі, що влади намагалися домовитися через голови зацікавлених країн. Раніше вони не принесли нічого доброго", – сказав польський міністр.

Що є пріоритетом для України

Сибіга заявив, що наразі для України одним із пріоритетів є постачання зброї від партнерів. Зокрема, про це Київ веде перемовини із США. Важливим пунктом для України є й посилення систем ППО для зміцнення власних позицій.

Щодня через ракетні атаки агресора страждають наші мирні жителі, зокрема діти,

– наголосив міністр закордонних справ України.

Боєприпаси для артилерії також є серед пріоритетів для української сторони. З іншого боку Київ працює над забезпеченням підтримки власного ОПК від партнерів.

"Ми хочемо досягти такої ситуації, щоб, незалежно від критичних поставок від наших партнерів, у нас був відповідний власний потенціал. Нагадаю, що з початку цієї війни ми вже виробляємо у шість разів більше оборонної продукції власного виробництва.", – сказав Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України додав, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.