06:44, 13 мая

В Ливии произошло обострение, сообщают об активизации боев между силами Мисраты и Триполи

На улицах много военной техники, происходит эвакуация гражданских самолетов из аэропорта Митига.

Утром 13 мая министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило о завершении "военной операции" в столице страны, где накануне была стрельба и вспыхнули бои.

В заявлении оборонного ведомства указывается, что такая операция в Триполи "завершилась успешно". Вместе с тем, отмечает ливийский телеканал Al Wasat, не было приведено дополнительных подробностей относительно характера операции, или о ее результатах.

Обострение ситуации в Триполи произошло после сообщения об убийстве лидера вооруженной группировки, полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли (Генива), который руководил Аппаратом сил поддержки SSA, одной из мощных вооруженных группировок Триполи, базирующейся в густонаселенном районе Абу-Салим.

SSA подчиняется Президентскому совету, который пришел к власти в Ливии в 2021 году вместе с Правительством национального единства под руководством Абдулхамида Дбейбы, через процесс, поддерживаемый ООН.

В минобороны ПНЕ Ливии также заявили, что дали указания "завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности". Также было объявлено о "полном контроле" над районом Абу-Салим.

Миссия ООН в Ливии призвала все стороны "немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие". Посольство США в Ливии, а также дипломатические представительства других государств Запада присоединились к такому призыву.