О главных новостях 13 мая: ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене последствия российских атак и новые военные преступления оккупантов, передает 24 Канал.
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Где оккупанты имели успех на фронте: данные от DeepState
Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленевки. Последние два поселка расположены на Покровском направлении.
Зеленский обновил состав Ставки: кто оттуда вышел
Президент Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего бывшего первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.
В Ливии вспыхнули столкновения
В Ливии произошло обострение, сообщают об активизации боев между силами Мисраты и Триполи
На улицах много военной техники, происходит эвакуация гражданских самолетов из аэропорта Митига.
Утром 13 мая министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило о завершении "военной операции" в столице страны, где накануне была стрельба и вспыхнули бои.
В заявлении оборонного ведомства указывается, что такая операция в Триполи "завершилась успешно". Вместе с тем, отмечает ливийский телеканал Al Wasat, не было приведено дополнительных подробностей относительно характера операции, или о ее результатах.
Обострение ситуации в Триполи произошло после сообщения об убийстве лидера вооруженной группировки, полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли (Генива), который руководил Аппаратом сил поддержки SSA, одной из мощных вооруженных группировок Триполи, базирующейся в густонаселенном районе Абу-Салим.
SSA подчиняется Президентскому совету, который пришел к власти в Ливии в 2021 году вместе с Правительством национального единства под руководством Абдулхамида Дбейбы, через процесс, поддерживаемый ООН.
В минобороны ПНЕ Ливии также заявили, что дали указания "завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности". Также было объявлено о "полном контроле" над районом Абу-Салим.
Миссия ООН в Ливии призвала все стороны "немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие". Посольство США в Ливии, а также дипломатические представительства других государств Запада присоединились к такому призыву.
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Где продвинулся враг на фронте: отчет ISW
Россияне продвинулись на Торецком, Покровском и Новопавловском направлении.
ВСУ имели успех у Торецка.