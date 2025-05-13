06:44, 13 травня

У Лівії сталося загострення, повідомляють про активізацію боїв між силами Місрати і Тріполі

На вулицях багато військової техніки, відбувається евакуація цивільних літаків з аеропорту Мітіга.

Вранці 13 травня міністерство оборони Уряду національної єдності (УНЄ) Лівії оголосило про завершення "військової операції" в столиці країни, де напередодні була стрілянина і спалахнули бої.

У заяві оборонного відомства вказується, що така операція в Тріполі "завершилася успішно". Разом з тим, зазначає лівійський телеканал Al Wasat, не було наведено додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.

Загострення ситуації в Тріполі сталося після повідомлення про вбивство лідера озброєного угруповання, польового командира Абдули Гані аль-Кіклі (Геніва), який керував Апаратом сил підтримки SSA, одного з потужних збройних угруповань Тріполі, що базується в густонаселеному районі Абу-Салім.

SSA підпорядковується Президентській раді, яка прийшла до влади у Лівії в 2021 році разом з Урядом національної єдності під керівництвом Абдулхаміда Дбейби, через процес, який підтримується ООН.

В міноборони УНЄ Лівії також заявили, що дали вказівки "завершити свій план у регіоні для забезпечення сталої безпеки та стабільності". Також було оголошено про "повний контроль" над районом Абу-Салім.

Місія ООН у Лівії закликала всі сторони "негайно припинити бойові дії та відновити спокій". Посольство США в Лівії, а також дипломатичні представництва інших держав Заходу долучилися до такого заклику.