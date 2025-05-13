Про головні новини 13 травня: ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, передає 24 Канал.
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Де окупанти мали успіх на фронті: дані від DeepState
Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки. Останні два селища розташовані на Покровському напрямку.
Зеленський оновив склад Ставки: хто звідти вийшов
Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного головнокомандувача колишнього першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.
У Лівії спалахнули сутички
У Лівії сталося загострення, повідомляють про активізацію боїв між силами Місрати і Тріполі
На вулицях багато військової техніки, відбувається евакуація цивільних літаків з аеропорту Мітіга.
Вранці 13 травня міністерство оборони Уряду національної єдності (УНЄ) Лівії оголосило про завершення "військової операції" в столиці країни, де напередодні була стрілянина і спалахнули бої.
У заяві оборонного відомства вказується, що така операція в Тріполі "завершилася успішно". Разом з тим, зазначає лівійський телеканал Al Wasat, не було наведено додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.
Загострення ситуації в Тріполі сталося після повідомлення про вбивство лідера озброєного угруповання, польового командира Абдули Гані аль-Кіклі (Геніва), який керував Апаратом сил підтримки SSA, одного з потужних збройних угруповань Тріполі, що базується в густонаселеному районі Абу-Салім.
SSA підпорядковується Президентській раді, яка прийшла до влади у Лівії в 2021 році разом з Урядом національної єдності під керівництвом Абдулхаміда Дбейби, через процес, який підтримується ООН.
В міноборони УНЄ Лівії також заявили, що дали вказівки "завершити свій план у регіоні для забезпечення сталої безпеки та стабільності". Також було оголошено про "повний контроль" над районом Абу-Салім.
Місія ООН у Лівії закликала всі сторони "негайно припинити бойові дії та відновити спокій". Посольство США в Лівії, а також дипломатичні представництва інших держав Заходу долучилися до такого заклику.
В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Де просунувся ворог на фронті: звіт ISW
Росіяни просунулися на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямку.
ЗСУ мали успіх біля Торецька.