Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Что известно о переговорах между Украиной, Россией и США?
Зеленский сообщил, что накануне общался с американской переговорной группой. Соединенные Штаты в настоящее время поддерживают контакты как с Украиной, так и с Россией по поводу возможной встречи.
Американская сторона сегодня поддерживает контакты с Украиной и Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате провести встречу,
– заявил Зеленский.
Украина, по словам президента, готова поддержать такую инициативу. Киев также открыт для проведения встречи в Объединенных Арабских Эмиратах или другой стране, которую предложит Вашингтон.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина нуждается в помощи уже сейчас, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.
По его словам, необходимое для защиты Украины вооружение нужно производить как можно быстрее.
Помощь нужна срочно, особенно помощь в противовоздушной обороне. И мы работаем над тем, чтобы эффективно поддерживать Украину в этом. Я могу поделиться с вами всеми подробностями. Вчера, например, я разговаривал с переговорной группой, американской группой. Вчера я подтвердил им, что до конца октября наша сторона готова оказать поддержку. В принципе, здесь нет новой информации, мы открыты для встречи в Эмиратах или другой стране, – подчеркнул он.
Мерц также рассказал о своем визите в Киев и отметил, что с момента прибытия в украинскую столицу уже трижды слышал воздушную тревогу. Канцлер отдельно отметил надежность украинской системы оповещения об угрозах.