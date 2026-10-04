Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Що відомо про переговори України, Росії та США?

Зеленський повідомив, що напередодні спілкувався з американською переговорною групою. Сполучені Штати наразі контактують як з Україною, так і з Росією щодо можливої зустрічі.

Американська сторона сьогодні контактує з Україною і Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі провести зустріч,

– заявив Зеленський.

Україна, за словами президента, готова підтримати таку ініціативу. Київ також відкритий до проведення зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні, яку запропонує Вашингтон.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребує допомоги вже зараз, передусім у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, необхідне для захисту України озброєння потрібно виробляти якомога швидше.

Допомога потрібна терміново, особливо допомога у протиповітряній обороні. І ми працюємо над тим, щоб Україну в цьому підтримувати ефективно. Я можу всіма деталями поділитися з вами. Вчора, наприклад, я говорив з переговорною групою, американською групою. Я вчора їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. В принципі, тут немає нової інформації, ми відкриті до Еміратів або до інших країн, – наголосив він.

Мерц також розповів про свій візит до Києва та зазначив, що від моменту прибуття до української столиці вже тричі чув повітряну тривогу. Канцлер окремо відзначив надійність української системи оповіщення про загрози.