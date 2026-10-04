Про це пише Reuters.

Що сказав канцлер?

Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Візит канцлера відбувається на тлі нової хвилі російських атак по столиці.

Під час перебування Мерца в Києві в місті оголошували повітряні тривоги, а жителі чули вибухи та роботу протиповітряної оборони. Один із російських ударів припав на Північний міст через Дніпро: було пошкоджено дорожнє покриття, а двоє людей постраждали.

Мерц прибув до Києва – і потрапив під атаку: дивіться відео

Мерц разом із Зеленським також відвідав пошкоджену будівлю Національної академії наук України. По ній російські війська завдали удару кілька днів тому, внаслідок чого споруда зазнала суттєвих пошкоджень.

Під час візиту німецький канцлер звернувся до російського керівництва із закликом припинити війну.

Я можу лише повторити це ще раз з цього моменту: пане Путін, покладіть край цій безглуздій війні,

– сказав Мерц.

Він також наголосив, що Україна та її партнери готові до переговорів, але російські атаки по цивільному населенню мають припинитися.

Ми готові до переговорів, ми готові обговорювати припинення цієї війни, але ці варварські напади на цивільне населення України мають припинитися,

– додав він.

Під час візиту Мерц має оголосити про пакет підтримки, який передбачає 1 мільярд євро військової допомоги та ще 350 мільйонів євро на ремонт української енергетичної інфраструктури. Також очікується завершення угоди між Україною та Німеччиною про спільне виробництво безпілотників. Йдеться про співпрацю у сфері дронів, ракет і програмного забезпечення.

До німецької делегації увійшли, зокрема, представники оборонних та технологічних компаній. Серед них – керівники Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence та Quantum Systems.

Водночас Мерц планує обговорити з українською владою подальше проведення реформ, яких вимагають партнери України в ЄС, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Нагадаємо, ворог 4 жовтня знову атакував Київ. Зокрема, одне з влучань прийшлося по Північному мости. Постраждали двоє людей. Одного з них медики госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.

Унаслідок атаки також було пошкоджене дорожнє покриття мосту. Через удар рух переправою обмежували, що додатково ускладнило пересування між лівим і правим берегами столиці. Відомо, що протягом ночі та ранку 4 жовтня повітряну тривогу в Києві оголошували 10 разів.