Сейчас стороны анализируют полученные предложения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Россия и Украина готовятся к третьему раунду переговоров

По его словам, обе делегации сейчас анализируют текст проектов меморандумов, которые обменяли на предыдущих этапах.

Очевидно, что некоторое время понадобится рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда,

– отметил он.

Ранее представитель Госдумы России Леонид Слуцкий предположил, что третий раунд переговоров может состояться в конце июня в Стамбуле.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Песков, комментируя второй раунд переговоров Украины и России, заявил, что нне стоит ждать "прорывов".

Песков также заявил, что текст "меморандума", который украинской стороне передала делегация России, нацелен на устранение "первопричин" войны в Украине и устойчивое урегулирование.