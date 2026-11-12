Стубб объявил о новом формате мирных переговоров по Украине

Об этом он заявил в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур.

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Когда могут состояться переговоры с участием четырех сторон?

По словам Стубба, существует реальная вероятность того, что европейские представители присоединятся к переговорному процессу уже в ближайшие недели. Речь идет о технической встрече с участием Украины, США, России и Европы.

Финский президент отметил, что ранее европейцы не принимали непосредственного участия в переговорах в таком формате.

Он также упомянул встречу в Осло, состоявшуюся несколько недель назад. Тогда представители Украины, США и европейских стран пытались продвинуть дипломатический процесс, однако переговоры, по оценке Стубба, были близки к срыву из-за отсутствия российской стороны.

Ситуацию удалось изменить после трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием украинской, американской и российской делегаций. Одним из первых положительных результатов Стубб назвал договоренность об обмене военнопленными.

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Что Стубб сказал о переговорах Кушнера, Виткоффа и Путина?

Отдельно президент Финляндии обратил внимание на запланированную встречу в Москве между специальными посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом и Владимиром Путиным.

По мнению Стубба, именно эти переговоры могут стать определяющими для дальнейшего развития дипломатического процесса. После них станет понятнее, как стороны будут действовать дальше.

Он подчеркнул, что для достижения мира важно поддерживать диалог со всеми участниками, даже если их позиции существенно различаются.

На мой взгляд, главные переговоры состоятся в Москве между Кушнером, Виткоффом и Путиным, и после этого мы увидим, как будем двигаться дальше– заявил он.

Отметим, что спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в Москву, сразу после консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах. Их самолет приземлился в аэропорту Внуково, где делегацию встретил российский специальный посланник Кирилл Дмитриев.