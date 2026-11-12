Стубб анонсував новий формат мирних переговорів щодо України

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці CNN Крістіан Аманпур.

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Коли можуть відбутися переговори за участі чотирьох сторін?

За словами Стубба, є реальна ймовірність, що європейські представники долучаться до переговорного процесу вже найближчими тижнями. Йдеться про технічну зустріч за участю України, США, Росії та Європи.

Фінський президент зауважив, що раніше європейці не брали безпосередньої участі в переговорах у такому форматі.

Він також згадав зустріч в Осло, яка відбулася кілька тижнів тому. Тоді представники України, США та європейських країн намагалися просунути дипломатичний процес, однак переговори, за оцінкою Стубба, були близькими до зриву через відсутність російської сторони.

Ситуацію вдалося змінити після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю української, американської та російської делегацій. Одним із перших позитивних результатів Стубб назвав домовленість про обмін військовополоненими.

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Що Стубб сказав про переговори Кушнера, Віткоффа та Путіна?

Окремо президент Фінляндії звернув увагу на заплановану зустріч у Москві між спецпосланцями президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом та Володимиром Путіним.

На думку Стубба, саме ці переговори можуть стати визначальними для подальшого розвитку дипломатичного процесу. Після них стане зрозуміліше, як сторони рухатимуться далі.

Він наголосив, що для досягнення миру важливо підтримувати діалог з усіма учасниками, навіть якщо їхні позиції суттєво відрізняються.

На мою думку, головні переговори відбудуться в Москві між Кушнером, Віткоффом і Путіним, і після цього ми побачимо, як рухатимемося далі– заявив він.

Зазначимо, що спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже прибули до Москви відразу після консультацій в Об'єднаних Арабських Еміратах. Їхній літак приземлився в аеропорту Внуково, де делегацію зустрів російський спецпосланець Кирило Дмитрієв.