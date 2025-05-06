Об этом 24 Каналу рассказал политолог-американистка Александра Филиппенко, заметив, что встреча Зеленского и Трампа оказалась действительно эффективной. Президент Украины смог донести нужные вещи.

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Чего ожидать дальше от Трампа

Как предположила Филиппенко, госсекретарь Марко Рубио и другие представители команды Трампа могли доносить ему реальную ситуацию. Но президент США мог банально к этому не прислушиваться. Вероятнее всего, он был вполне уверен, что ему удастся легко договориться о прекращении огня. Поэтому он и не вдавался в детали.

Параллельно продолжается важная работа посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Буквально недавно она появилась в новостях Face the Nation, где недавно было интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Есть много выступлений посла Украины в США. Какая-то информация явно доходит до Трампа. Он следит за классическими медиа, которые часто ругает. Разворот идет маленькими шагами. Тут свою решающую роль сыграло соглашение о полезных ископаемых. Уже была информация о новых элементах помощи,

– отметила Филиппенко.

Впрочем, не стоит отбрасывать вариант, что Трамп в конце концов попытается сделать так, чтобы вопросом войны в Украине в основном занималась Европа. Важным сигналом будет то, кто станет новым советником по нацбезопасности. Если это будет человек, который не будет связан с темой войны в Украине, то, вероятно, Трамп вполне захочет передать тут первенство Европе.