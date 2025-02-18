Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца во время брифинга в Саудовской Аравии.

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Как Трамп настроен действовать в вопросе войны в Украине

После многочасовой встречи между Москвой и Вашингтоном, состоявшейся в Саудовской Аравии, советник Трампа по нацбезопасности сообщил, что американский лидер "настроен действовать очень быстро" в вопросе урегулирования войны между Украиной и Россией.

Войну в Украине нужно завершить навсегда,

– подчеркнул Уолтц.

Кроме того, он подчеркнул, что президент США считает "бесконечную войну в Украине неприемлемой"

К слову, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию. На этом фоне украинский лидер отменил свой официальный визит в Саудовскую Аравию и перенес его на 10 марта.