Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Валерий Дымов, напомнив, что посланник американского президента Келлог еще во времена Байдена озвучил, что украинской армии не дали возможности победить Россию, а теперь США не считают наше государство субъектным в переговорах.

Смотрите также В WSJ узнали, когда и где могут пройти следующие переговоры Украины и России

Как будет действовать американский президент

Сначала Украине не давали возможности быстро завершить эту войну, а затем, как отметил политолог, сказали, что она проиграла, поэтому и не может теперь выдвигать требования. Такова логика Трампа.

"Когда он говорит, что у нашего государства нет козырей, то он считает, что Украина проиграла. Затем ее принудили к американскому плану безусловного прекращения огня на 30 дней. Украина на это согласилась. Трамп интерпретировал это так, что Украина проиграла и хочет мира", – озвучил Дымов.

После этого звучали заявления, что теперь мяч на поле России, она должна сказать свое слово относительно предложения объявить 30-дневное перемирие, и в случае отказа якобы Трамп усилит санкции против нее. Однако, по убеждению политолога, вводить дополнительные ограничения против России американский лидер не станет.

Он считает, что с Путиным можно будет говорить, потому что с Украиной, по его мнению, уже не надо вести разговоры. Он не расценивает Украину субъектом переговоров, думает, что может решать вместо нее,

– озвучил Дымов.

По мнению политолога, президент США будет давить на тех, кто поддерживал Украину, то есть на Европу. Делать он будет это через тарифы и вовлекая ее в свои схемы с Путиным по торговле.

Дымов подытожил, что логика Трампа ошибочна и гражданам США начинает не нравиться его политика. Недавний опрос среди американцев показывает, что они считают неправильным договариваться с военным преступником – Путиным.

Отметим, политолог Игорь Рейтерович считает, что США согласились на российский сценарий, который предусматривает в первую очередь проведение переговоров, а уже после них объявления перемирия. Хотя американский план предусматривал наоборот: сначала прекращение огня, потом переговоры.