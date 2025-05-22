Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Валерій Димов, нагадавши, що посланець американського президента Келлог ще за часів Байдена озвучив, що українській армії не дали можливості перемогти Росію, а тепер США не вважають нашу державу суб'єктною в переговорах.

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Як діятиме американський президент

Спочатку Україні не давали змоги швидко завершити цю війну, а згодом, як наголосив політолог, сказали, що вона програла, тому і не може тепер висувати вимоги. Така логіка Трампа.

"Коли він говорить, що в нашої держави немає козирів, то він вважає, що Україна програла. Потім її примусили до американського плану безумовного припинення вогню на 30 днів. Україна на це погодилась. Трамп інтерпретував це так, що Україна програла і хоче миру", – озвучив Димов.

Після цього звучали заяви, що тепер м'яч на полі Росії, вона має сказати своє слово щодо пропозиції оголосити 30-денне перемир’я, і в разі відмови буцімто Трамп посилить санкції проти неї. Однак, за переконанням політолога, вводити додаткові обмеження проти Росії американський лідер не стане.

Він вважає, що з Путіним можна буде говорити, бо з Україною, на його думку, вже не треба вести розмови. Він не розцінює Україну суб'єктом переговорів, думає, що може вирішувати замість неї,

– озвучив Димов.

На думку політолога, президент США буде тиснути на тих, хто підтримував Україну, тобто на Європу. Робитиме він це через тарифи і залучаючи її у свої схеми з Путіним щодо торгівлі.

Димов підсумував, що логіка Трампа хибна і громадянам США починає не подобатись його політика. Нещодавнє опитування серед американців показує, що вони вважають неправильним домовлятися з воєнним злочинцем – Путіним.

Зазначимо, політолог Ігор Рейтерович вважає, що США погодились на російський сценарій, який передбачає першочергово проведення переговорів, а вже після них оголошення перемир'я. Хоча американський план передбачав навпаки: спочатку припинення вогню, потім переговори.