Об этом заявил действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала.

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О чем заявил Тшасковский

Тшасковский отметил, что пока рано судить о поддержке Украины со стороны США. Однако, по его словам, ЕС должен делать больше. Он напомнил, что европейские страны, вместе с Польшей, уже оказали больше поддержки чем Соединенные Штаты.

Конечно, все знают, что без европейской поддержки и участия мы не сможем гарантировать мир в Украине. Как только мы достигнем, я надеюсь, скорейшего мира в Украине, тогда нам придется восстанавливать ее, и в этом будет наша роль,

– сказал он.

Кандидат в президенты Польши также отметил политику президента Франции Эммануэля Макрона и его встречу с американским визави Дональдом Трампом.

"Было очевидно, что президент Макрон пытался как можно больше резонировать с президентом Трампом и объяснить позицию Европы в дружественной, положительной форме. А также объяснить и то, что Европа сделала до сих пор. Я думаю, что именно так, в дружеском разговоре в духе сотрудничества, это именно то, что должны делать европейские лидеры", – сказал Рафал Тшасковский.

Он отметил, что европейские лидеры не должны судить о желании США получить компенсацию за помощь Украине. Впрочем, мэр Варшавы согласен, что платить должны не украинцы.

"Я согласен с президентом Макроном, что именно россияне должны заплатить, возможно, за часть американской помощи, а не украинцы. Я согласен с президентом Макроном, что необходимо повторять американцам, что мы потратили больше денег на поддержку Украины, и здесь действительно эта информация очень нужна, и она не является распространенной, по моему мнению, даже в Европе", – сказал он.