Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на авиаресурс AirNav.

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Что известно о визите Зеленского в Турцию

В четверг, 15 мая, украинский лидер прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они должны были решить вместе, что делать дальше, ведь Путина в Стамбуле не будет.

Вылет самолета Владимира Зеленского Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 в четверг, но его был отложен на 16:30.

В то же время неизвестно, будет ли на борту сам президент Украины или кто-то из членов украинской делегации, которые находятся сейчас с визитом в Анкаре. Сейчас прибытие в Стамбул запланировано на 17:24.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Эрдогана за организацию встречи и возможность прямых переговоров по прибытии в Анкару. Он рассказал о составе делегации Украины.

Наша делегация на самом высоком уровне: Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех разведок. Это для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому и справедливому миру,

– объяснил украинский лидер.

Российская делегация, свою очередь, далеко не самого высокого уровня. В ее состав не входят чиновники и сам глава Кремля.

Президент Украины прокомментировал это, заявив, что уровень делегации россиян похож на бутафорский.