"Тройка" от Европы: США определились, кого хотят видеть на мирных переговорах, – FT

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Adv

популярные видео

Опасения других стран

Американская сторона считает эти три страны наиболее вероятными представителями интересов Европы на переговорах. Однако окончательное решение о привлечении европейцев к переговорному процессу пока не принято.

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже согласовали формат E3 с украинскими властями во время визита в Киев в сентябре, рассказал один из дипломатов.

Перспектива представительства континента лишь тремя столицами вызвала беспокойство среди других его стран. Собеседники отмечают, что Германия, Франция и Великобритания, хотя и являются одними из самых влиятельных государств, но их выступление от имени всей Европы может оттолкнуть более мелкие страны.

Кроме того, один из дипломатов подчеркнул, что перед определением состава делегаций западным союзникам необходимо сначала гарантировать самой Европе место за столом будущих переговоров.

Реклама

Напомним, в начале ноября в Абу-Даби может состояться трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России. В Кремле сообщили, что главной темой этого раунда переговоров станет послевоенная безопасность обеих стран. При этом помощник Путина Юрий Ушаков категорически отверг привлечение представителей Евросоюза к обсуждениям.