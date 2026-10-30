В Кремле назвали тему переговоров в Абу-Даби

Темой переговоров станет безопасность России и Украины после завершения боевых действий. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ.

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О чем будут говорить в Абу-Даби?

По словам Ушакова, стороны должны найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию о дальнейшем урегулировании.

Нужно хотя бы перейти к рабочему режиму, найти какие-то правильные точки соприкосновения, начать серьезно обсуждать... Тем более что сейчас мы и тему подняли– сказал Юрий Ушаков.

В то же время представитель агрессора категорически отверг полноценное привлечение представителей Европейского Союза к обсуждениям.

Он подчеркнул, что их присутствие в столице Объединенных Арабских Эмиратов не будет означать участия в дипломатическом процессе.

Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же украинцы и даже американцы будут, возможно, что-то докладывать, консультироваться, возможно, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может происходить в таком затрудненном виде– заявил помощник российского диктатора.

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Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией ожидаются ориентировочно с 6 по 10 ноября.

Владимир Зеленский рассказал, что ключевыми вопросами на предстоящей встрече станут взаимное прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободного судоходства, возвращение пленных и депортированных детей.

Президент уточнил, что территориальные вопросы следует обсуждать на личной встрече лидеров.