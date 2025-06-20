Подобные действия первый заместитель главы МИД и участник украинской делегации на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица в интервью "Суспільному" назвал четко спланированной информационной операцией России, передает 24 Канал.

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Кислица: ничего нового в документе нет

По словам заместителя главы МИД, российский "меморандум" это лишь перечень ультимативных требований, которые Украина слышит еще с 2022 года. По его мнению, утечка была частью манипулятивной операции со стороны России.

Российская сторона, которую мы можем сто раз ненавидеть за ее идеологию, с точки зрения профессионализма, подготовки и режиссуры переговоров очень опытная. И все это были ее заранее продуманные шаги,

– сказал он.

Целью оккупантов Кислица назвал желание оттянуть или остановить введение новых санкций со стороны США и Европы. Также они пытаются создать иллюзию конструктива и не дать западным союзникам окончательно разувериться в возможности компромисса с Россией.

Отдельно Кислица отметил, что интересы России и Украины в привлечении США к мирному процессу сошлись, но по разным причинам. Для Киева же важно сохранить последовательную американскую поддержку. А Москва стремится показать якобы "конструктив" в диалоге с Вашингтоном, чтобы противопоставить его жесткой позиции европейских стран.

Как говорится в материале, Россия теперь рассматривает ЕС как главного врага, тогда как США хочет использовать как удобного переговорщика. Заместитель министра также добавил, что сейчас роль Дональда Трампа оценивается как решающая, мол, при его участии можно остановить войну.

К слову, Россия заявила, что обладает "стратегическим преимуществом" и не готова уступать его в обмен на перемирие. В Кремле также выразили недовольство тем, что США и европейские страны продолжают оказывать Украине военную помощь, несмотря на требования прекратить поставки оружия.