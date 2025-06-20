Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

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Есть ли угроза для Харькова

Представитель ОТГ "Харьков" рассказал, что россияне в районе Волчанска и Двуречной на Харьковщине практически ежедневно продолжают штурмовые действия.

"Говорить о том, что они испытывают нехватку личного состава, наверное, не стоит", – рассказал он.

Шамшин также отметил, что обычно россияне давят там, где чувствуют какую-то слабость. Когда находят слабое место – сразу накапливают ресурсы.

Накопление достаточно серьезное, но пока мы не наблюдаем создания каких-то резервов или группировок, которые могут прорвать фронт и создать угрозу для города Харьков,

– добавил представитель ОТГ "Харьков".

Напомним, что враг в ночь на 20 июня массированно ударил БПЛА по Харькову. От атаки пострадали мирные жители, в частности дети. Есть также много разрушений жилых домов в нескольких районах города.