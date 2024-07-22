Об этом верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель заявил, комментируя слова Зеленского о возможных переговорах с Москвой, передает корреспондентка 24 Канала.

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Боррель высказался о возможных мирных переговорах Украины с Россией

Главный дипломат отметил, что желание Зеленского "продолжать мирные переговоры и провести еще одну конференцию с участием России является реальным".

Он отметил, что во время саммита мира ЕС подтвердил намерение привлечения России в будущем.

Но посмотрите, что сказал Путин во время визита премьер-министра Орбана в Москву. Это предпосылки Путина. Безусловно, мы должны участвовать в любой попытке достичь мира через дипломатические переговоры и все что угодно, но на каких-то других принципах, а не на принципах Путина,

– сказал Жозеп Боррель.