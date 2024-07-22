В октябре 2022 года президент Зеленский издал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Украинского лидера спросили, готов ли он к личному общению с российским диктатором для того, чтобы положить конец горячей фазе войны.

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"Путин или не Путин – какая разница"

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев неоднократно заявлял о своей готовности говорить об окончании войны с представителями России. В частности, отмечал, что видит их на втором саммите, если к тому времени будет мирный план, разработанный Украиной и союзниками.

Если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны, согласно уставу ООН, и решения всех тех кризисов, которые они принесли, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России,

– сказал президент.

Также он отметил, что нет разницы в том, кто будет возглавлять страну-агрессора Путин или кто-то другой.

Зеленский отметил, что если мы хотим окончания войны, если Украина имеет силу и поддержку объединенного мира, то надо говорить с теми, кто в России все решает.

К слову, президент Украины отреагировал на мирный план Трампа, назвав его "простым вариантом".