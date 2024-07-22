У жовтні 2022 року президент Зеленський видав указ про неможливість проведення переговорів із Владіміром Путіним. Українського лідера спитали, чи готовий він до особистого спілкування з російським диктатором для того, аби покласти край гарячій фазі війни.

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"Путін чи не Путін – яка різниця"

Володимир Зеленський підкреслив, що Київ неодноразово заявляв про свою готовність говорити про закінчення війни з представниками Росії. Зокрема, наголошував, що бачить їх на другому саміті, якщо до того часу буде мирний план, розроблений Україною та союзниками.

Якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни, згідно статуту ООН, і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії,

– сказав президент.

Також він зазначив, що немає різниці у тому, хто очолюватиме країну-агресорку Путін чи хтось інший.

Зеленський зауважив, що коли ми бажаємо закінчення війни, якщо Україна має силу та підтримку об'єднаного світу, то треба говорити з тими, хто в Росії все вирішує.

До слова, президент України відреагував на мирний план Трампа, назвавши його "простим варіантом".