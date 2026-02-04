"Наша позиция очень четкая": Зеленский рассказал промежуточные детали трехсторонней встречи в Абу-Даби

Зеленский заслужил доклад делегации в Абу-Даби о промежуточных результатах контактов с США и Россией. Ведутся переговоры об обмене пленных.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Что Зеленский рассказал о ходе переговоров?

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад делегации из Абу-Даби. Велись трехсторонние переговоры, а также были контакты с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия.

Зеленский обсудил с ними промежуточные результаты переговоров. Завтра они продолжатся.

Он также добавил, что обсуждается новым обмен пленных, он ожидается в ближайшее время.

В общем наша украинская позиция очень четкая: войну надо завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями, гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора,

– отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что для России не должно быть наград за агрессию, иначе она сорвет любую договоренность.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отметил 24 Каналу, что россияне не хотят полностью забывать о полной оккупации Донбасса. Если им это не удастся военным путем, они хотели бы, чтобы там не было присутствия ВСУ.

Что известно о результатах первого дня переговоров второй встречи в Абу-Даби?