Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Reuters.

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Уменьшит ли Украина численность ВСУ: что говорят в ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что Москва хочет облегчить себе новую потенциальную войну с Украиной и упростить наступление. А потому во время переговоров с США ставит ультиматумы по сокращению количества ВСУ. Но Украина должна хорошо выучить уроки прошлого.

Это принципиальная позиция Украины – никто, и тем более не страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должна иметь Украина,

– подчеркнул Палиса.

Интересно! В январе Владимир Зеленский говорил, что в Силах обороны служат 980 тысяч человек. Поэтому ВСУ – самая большая армия в Европе.

По словам заместителя руководителя ОП, хорошо подготовленная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности Киева против новых атак России. Поэтому ограничение количества ВСУ будет "красной линией" на мирных переговорах.

Напомним, Павел Палиса входил в состав украинской делегации на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии.