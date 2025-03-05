Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

К теме "Украина готова к миру": Трамп рассказал о письме от Зеленского

В ЦПИ ответили, действительно ли Россия готова к миру

Во время выступления в Конгрессе американский президент Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что стоит остановить войну в Украине. Он отметил, что получил письмо от президента Владимира Зеленского с сообщением, что Украина готова сесть за стол переговоров. Трамп также утверждает, что и от России получил "сильные сигналы о готовности к миру".

Однако в ЦПИ отметили, что Россия продолжает атаковать Украину различным вооружением. По словам Коваленко, пока оккупанты обстреливают нашу страну, то их слова о мире не имеют никакого смысла.

Слова о том, что "россияне дают сигналы для мира и переговоров" будут иметь смысл только тогда, когда Россия прекратит ежедневно бить ракетами и дронами по Украине,

– подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин "умножает на ноль" идею президента США о прекращении огня.