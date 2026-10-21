Вашингтон рассчитывает создать условия для трехсторонних или более широких многосторонних переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Виткофф вернется в Норвегию

Один из собеседников заявил, что в Белом доме надеются, что Россия проявит большую готовность к компромиссам. Это, мол, должно было способствовать недавнему снятию санкций США в отношении экспорта российского дизельного топлива и ряду сопутствующих решений.

Перед визитом в Россию представитель Трампа провел переговоры в столице Норвегии. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководством Норвегии и Финляндии, а также с дипломатами Франции, Великобритании, Германии, Польши, ЕС и НАТО.

NRK отмечает, что после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Виткофф отправится обратно в Осло для продолжения переговоров.

В Брюсселе настаивают на участии Европы в этом формате

Кроме того, как цитирует "Укринформ", главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паола Пинью заявила, что в ЕС ожидают обсуждения с США итогов визита Виткоффа в Россию после его возвращения.

Она также подчеркнула важность привлечения европейских партнеров к мирным переговорам.

Таким образом мы можем напрямую донести нашу позицию до тех, кто также заинтересован в завершении этой войны,

– подчеркнула Пинью.

Параллельно стало известно, что Владимир Зеленский уже отправился в Украину, не дожидаясь возвращения американской делегации из России. Итоги встречи Виткоффа с Путиным заслушает норвежская сторона.