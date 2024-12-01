Зеленский считает, что замороженный конфликт без сильной позиции Украины приведет к тому, что через несколько лет Путин может вернуться и "разрушить нас полностью". Об этом президент заявил на брифинге после встречи с новым руководством европейских институтов, передает 24 Канал.

При каких условиях могут состояться переговоры

По словам Зеленского, завершение войны зависит от начала переговорного процесса. Украина, с помощью партнеров, должна подойти к нему усиленной, с оружием из Плана победы в достаточном количестве, дальнобойными ракетами и приглашением в НАТО.

Президент Украины говорит, что за столом переговоров должна быть Украина, Россия, ЕС и НАТО, ведь только так государство будет видеть себя частью системы безопасности.

Зеленский добавил, что только в таком формате понимает о чем можно договариваться с Россией. Самым трудным вопросом в переговорах он считает личность переговорщика.

Кстати, самый тяжелый вопрос, который нам предстоит решать... лицо, которое будет сидеть напротив. И если оно не захочет мира, не захочет видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться с таким лицом,

– говорит глава государства.

Ранее Владимир Зеленский также заявил, что для Путина независимость Украины равна проигрышу в этой войне. Он также объяснил, что без НАТО Украина не будет иметь реального суверенитета, потому что российский диктатор рано или поздно вернется.