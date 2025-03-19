На переговорах нужны будут энергетики, эксперты по портовой инфраструктуре, мореплавания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба.

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Кто будет представлять Украину на переговорах в Саудовской Аравии

Зеленского спросили, кто будет представлять Украину на следующей встрече в Саудовской Аравии.

Он отметил, что если речь пойдет, как ожидается, о прекращении огня по инфраструктуре, о безопасности судоходства, то и команда будет иметь более технический характер. Украину будут представлять люди, которые в этих вопросах разбираются.

Это, безусловно, будут военные, энергетики, люди, знающие в портовой и другой гражданской инфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что такие люди в Украине есть, они работают ежедневно, ведь война эти сферы затрагивает, Россия даже вчера обстреливала мирные города, несмотря на "мирные шаги" Путина.