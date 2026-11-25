Об этом сообщает издание "Новости.LIVE".

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Что сказал Зеленский

Как отметил Зеленский, международные партнеры в настоящее время продолжают разрабатывать видение дальнейшего дипломатического курса, однако конкретных предложений Украина пока не получала.

Именно позиция Вашингтона и готовность американской стороны формировать повестку дня остаются определяющими для организации подобных встреч.

Пока нет, ждем от американцев. Они – генераторы этих встреч, идей. Ждем– подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о возможных новых переговорных инициативах.

К слову, президент США Дональд Трамп со смехом отверг заявление Владимира Зеленского о стремлении завершить войну до января. Глава Белого дома подчеркнул, что не устанавливал никаких временных рамок для мирного соглашения.

В то же время украинский президент заявил, что обратится к новому Конгрессу США, если Трамп не договорится о мире.