По словам Зеленского, прежде всего Украине нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда она будет заканчивать войну или ее горячую фазу. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о переговорах

Глава государства отметил, что сейчас очень важно, чтобы "все не пошло по плану Путина", имея в виду двусторонние переговоры России с Соединенными Штатами. По словам президента, он пытается объяснить партнерам, что государство не примет такие переговоры по войне в Украине.

Мы должны с вами быть крепкими. Мы проходили с вами уже Нормандию и Минск и я считаю, что в эту реку, а она достаточно грязная была, мы не имеем права еще раз зайти и поэтому будем очень осторожны,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что в ближайшее время будет говорить с несколькими европейскими лидерами в Мюнхене. А также объяснил, что мир в Украине нужен не только украинцам, а и европейцам и американцам.

Зеленский отметил, что во время разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом сказал ему, что в случае быстрого вторжения в Европу, американские бригады также будут воевать. По его словам, этого нельзя допускать, чтобы сохранить жизни людей.

Глава государства добавил, что во время разговора с Трампом обсудил гарантии безопасности для Украины и отметил, что не считает их эффективными без участия США. По его словам, основными гарантиями безопасности для государства могут быть вступление в НАТО, ракеты и ядерное оружие или же построение "НАТО в Украине" с помощью иностранного военного контингента и оружия.