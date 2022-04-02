Также Бербок прокомментировала упорные просьбы Кремля платить за газ рублями. Она заметила, что самое важное – прекращение обстрелов, а не эти путинские игры.

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"Мирные переговоры" Путина нельзя воспринимать всерьез

Бербок отметила, что Москву нельзя воспринимать всерьез на дипломатических переговорах, пока российские военные продолжают бомбить украинские города. Она добавила, что, например, в Мариуполе в настоящее время находятся более 100 тысяч мирных жителей.

И несмотря на то, что Путин говорит, что у него – как он это называет – мирные переговоры, одновременно с этим он бомбит Мариуполь, гуманитарные коридоры, не позволяет завозить еду и лекарства в города, что, очевидно, является нарушением гуманитарного законодательства, ведь это военные преступления,

– добавила министр.

Бербок подчеркнула, что нельзя говорить о проведении мирных переговоров и одновременно бомбить больницы. По ее словам, то, что Европа проигнорировала настойчивость Москвы относительно оплаты будущих поставок российского газа в рублях, важно, однако приоритет – это прекращение обстрелов в Украине.

"Очень важно, что мы дали решительный ответ на этот вопрос о рубле, нас не шантажируют и мы не играем в игры. Однако это все второстепенное, поскольку самое главное – окончание бомбардировок мирного населения", – заявила министр.

Бербок подытожила, что путинская игра заключается не только в оплате за газ рублями или евро, а Европа должна положить конец бомбардировкам.

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