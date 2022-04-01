Об этом 1 апреля сообщил пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин.

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Обсуждать встречу Владимира Зеленского и Путина пока рано, поскольку достаточно вопросов, требующих решения,

– сказал спикер.

Напомним, 29 марта в Стамбуле начались переговоры двух делегаций. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Реджеп Эрдоган 31 марта отметил готовность провести встречу Владимира Зеленского и Путина.

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