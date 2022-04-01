Про це 1 квітня повідомив прессекретар турецького президента Реджепа Ердогана Ібрагім Калин.

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Обговорювати зустріч Володимира Зеленського та Путіна поки зарано, оскільки є достатньо питань, які потребують вирішення,

– сказав речник.

Нагадаємо, що 29 березня у Стамбулі розпочалися переговори двох делегацій. За їхніми підсумками, Україна запропонувала договір про гарантії безпеки.

Реджеп Ердоган 31 березня вказав на готовність провести зустріч Володимира Зеленського і Путіна.

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