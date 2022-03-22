Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.

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Спочатку президенти повинні отримати "дорожню карту"

Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.

Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася,

– наголосив він.

Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник голови ОП, може відбутися ця зустріч.

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