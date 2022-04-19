Например, договор с гарантами – это замена НАТО набором проверенных в деле друзей – Великобританией, США, Турцией. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание Переговоры сейчас очень сложные, потому что от войны россияне перешли к геноциду, – Подоляк

Что могут обсуждать Украина и Россия

По его словам, мирный договор невозможен. Может идти речь о документе относительно временного или длительного прекращения огня.

Любая другая трактовка этого документа (в том числе мирный договор) означала бы отказ от Крыма и большей части Донбасса,

– подчеркнул Пионтковский.

Он объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда на это не пойдет. О прекращении огня можно говорить, ведь каждый день погибают десятки тысяч человек.

Можно объявить, что мы будем сражаться только до победы, до полного изгнания. Однако для такой концепции нужно получить гораздо больше качественного оружия от США, например системы Patriot. Андрей Пионтковский Российский публицист

"Прекращение огня – раз, договор с союзниками о гарантиях безопасности – два. Это можно обсуждать", – добавил публицист.

Стрим Пионтковского с Романом Цымбалюком: смотрите видео