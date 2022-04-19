Наприклад, договір з гарантами – це заміна НАТО набором перевірених в ділі друзів – Великою Британією, США, Туреччиною. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Переговори зараз дуже складні, бо від війни росіяни перейшли до геноциду, – Подоляк

Що можуть обговорювати Україна і Росія

За його словами, мирний договір неможливий. Може мовитися про документ щодо тимчасового або тривалого припинення вогню.

Будь-яке інше трактування цього документа (зокрема як мирний договір) означала б відмову від Криму і великої частини Донбасу,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що Президент України Володимир Зеленський ніколи на це не піде. Про припинення вогню можна говорити, адже щодня гинуть десятки тисяч людей.

Можна оголосити, що ми боротимемось тільки до перемоги, до повного вигнання. Однак для такої концепції треба отримати набагато більше якісної зброї від США, наприклад, системи Patriot. Андрій Піонтковський Російський публіцист

"Припинення вогню – раз, договір із союзниками про гарантії безпеки – два. Це можна обговорювати", – додав публіцист.

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