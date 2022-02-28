Украинский президент подчеркнул, что Харьков – мирный, гордый и сильный. Он таким всегда был и таким всегда будет, сообщает 24 канал.

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Выдержим все

Президент верит, что Украине удастся выдержать и победить российского оккупанта.

Выдержим все, выдержим и это. Защитим Украину, поможем каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения,

– подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский вспомнил и другие города, потерпевшие сокрушительные удары со стороны Кремля. Это, прежде всего, Чернигов, Ахтырка, Сумы, Гостомель, Васильков, Херсон, Мариуполь и Донецк.

"И все остальные города и поселки нашей родной страны увидят мирную и безопасную жизнь", – подчеркнул он.

В завершение украинский лидер выразил искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких в этой войне.

"Вечная память погибшим. Вечная слава каждому, кто защищает нашу свободу", – подытожил президент.

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