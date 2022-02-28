Український президент наголосив, що Харків – мирний, гордий і сильний. Він таким завжди був і таким завжди будеш, повідомляє 24 канал.

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Витримаємо все

Президент вірить, що Україні вдасться все витримати та перемогти російського окупанта.

Витримаємо все, витримаємо й це. Захистимо Україну, допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення,

– наголосив він.

Крім того, Зеленський загадав і інші міста, які зазнали нищівних ударів з боку Кремля. Це передусім Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь і Донецьк.

"І всі інші міста та селища нашої рідної країни побачать мирне та безпечне життя", – підкреслив він.

На завершення український лідер висловив щирі співчуття тим, хто втратив рідних і близьких у цій війні.

"Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу", – підсумував президент.

​До теми Зеленський записав вечірнє відеозвернення

Вечірнє зведення Володимира Зеленського щодо війни Росії проти України, 28 лютого: дивіться відео



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