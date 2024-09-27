Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает издание The Budapest Times. Инициатива базируется на "мирном плане" основанном Китаем и Бразилией.

К теме В чем их настоящий интерес, – Зеленский в ООН раскритиковал Китай и Бразилию

Почему Венгрия присоединяется к инициативе Китая и Бразилии

Глава МИД Венгрии отметил, что российско-украинская война была одной из ведущих тем в повестке дня Генассамблеи ООН. По словам Сийярто, есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Однако он подчеркнул, что "мало европейских стран входят в эту группу".

Говоря о войне в Украине, венгерский министр сказал, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", а также что "страны Запада только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию".

В конце концов Петер Сийярто объявил о намерении присоединиться к инициативе Китая и Бразилии, направленной на продвижение плана прекращения войны в Украине. Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что в инициативе уже участвуют 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

Инициаторы встречи решили пригласить туда три европейских государства – нас, Венгрию, Францию и Швейцарию. Месседж этой встречи – что развязки войны в Украине невозможно достичь на поле боя. Войну в Украине можно завершить только путем переговоров, и чем быстрее они начнутся, тем больше жизней можно будет спасти, тем меньше будет угроза эскалации и новые разрушения,

– сказал венгерский министр.

Он также отметил, что его страна приветствует инициативу и готова участвовать в ее работе.

К слову, ранее Владимир Зеленский раскритиковал инициативу Китая и Бразилии относительно окончания войны в Украине. Президент подчеркивал, что эта инициатива не предусматривает справедливый и стабильный мир для нашего государства. Кроме того, по словам украинского лидера, этот план играет на руку России.