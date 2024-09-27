Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає видання The Budapest Times. Ініціатива базується на "мирному плані" заснованому Китаєм і Бразилією.

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Чому Угорщина долучається до ініціативи Китаю і Бразилії

Глава МЗС Угорщини наголосив, що російсько-українська війна була однією з провідних тем у порядку денному Генасамблеї ООН. За словами Сіярто, є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Однак він підкреслив, що "мало європейських країн входять до цієї групи".

Говорячи про війну в Україні, угорський міністр сказав, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", а також що "країни Заходу лише підживлюють війну та ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію".

Зрештою Петер Сіярто оголосив про намір приєднатися до ініціативи Китаю та Бразилії, спрямованої на просування плану припинення війни в Україні. Міністр закордонних справ Угорщини повідомив, що в ініціативі вже беруть участь 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія та Кенія.

Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв'язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування,

– сказав угорський міністр.

Він також зазначив, що його країна вітає ініціативу і готова брати участь у її роботі.

До слова, раніше Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Китаю і Бразилії стосовно закінчення війни в Україні. Президент наголошував, що ця ініціатива не передбачає справедливий і стабільний мир для нашої держави. Крім того, за словами українського лідера, цей план грає на руку Росії.