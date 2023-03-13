Путин сейчас пытается достичь мира, потому что проиграл войну, объявленную против Запада. Диктатор также проиграл войну по уничтожению Украины. Она не уничтожена и никогда не будет уничтожена. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.
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Он (Путин – 24 Канал) сейчас борется за свою жизнь. Он умоляет у Си, Запада, Украины, у кого угодно дать ему какой-то кусочек украинской территории, чтобы он мог продать сотни тысяч погибших славян. Продать как почетную ничью. На 23 февраля (речь идет об украинских гранрицах – 24 Канал ) он пока не готов, поэтому это абстрактные разговоры,
– утверждает Пионтковский.
Корректный стиль отношений
Публицист считает, что больше внимания нужно уделять Реджепу Эрдогану. В августе Зеленский принял его во Львове и вежливо с ним пообщался. "Сі, если захочет, пусть тоже приезжает, поговорим", – заметил Пионтковский.
Он подчеркнул, что на формальном уровне у Украины и Китая вполне корректные отношения. Китай с самого начала не отказался от принципа территориальной целостности Украины, не признавал ни аннексии Крыма, ни другие захваты. "Кроме того, он сыграл очень полезную роль в укрощении путинского ядерного шантажа. Думаю, Зеленский его поблагодарит при встрече", – говорит Андрей Пионтковский.
Публицист напомнил, что в Генассамблее ООН Китай не поддержал проукраинскую резолюцию. В то же время, он не присоединился к позорной семерке – России, Беларуси, Эритрее и другим. "При всем уважении к китайскому императору не вижу никакой разницы между его эффективностью в мирных усилиях и эффективностью османского вождя (Эрдогана – 24 Канал)", – подытожил Пионтковский.
Чем "мирный план" опасен для Украины
- По словам политтехнолога Юрия Подорожного, сегодня китайцы предлагают новую глобальную дипломатическую инициативу и пытаются продемонстрировать мировое лидерство и возможность противопоставить себя США, которые снабжают оружие и помогают в войне. Китай выходит на Киев и Москву с мирным планом.
- Впрочем, предложена мирная инициатива – в пророссийских интересах. Безусловно, положительным является ключевой аспект – признание территориальной целостности Украины. С другой стороны, в "мирном плане" есть "капканы" для нас.
- Так, возможность проведения мирных переговоров с Россией состоит в том, чтобы стороны остановились на том месте, где сейчас проходит фронт.
- Подорожний предполагает, что Си Цзиньпинь будет говорить с Путиным о том, каким образом дожимать Украину и ее союзников, чтобы Россия вышла из войны с наименьшими потерями. В частности, говорится, что Путин останется на посту президента, а Россия оставит за собой какие-то территории (Крым или Донбасс, Крым и Донбасс и т.п.).
- "Я не вижу возможностей для адекватных прорывов, которые бы отвечали интересам Украины. Мы неоднократно заявляли, что готовы обсуждать "мирный план", если Россия выведет свои войска из Крыма, Донбасса и других оккупированных территорий", – подытожил политтехнолог.