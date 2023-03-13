Путин сейчас пытается достичь мира, потому что проиграл войну, объявленную против Запада. Диктатор также проиграл войну по уничтожению Украины. Она не уничтожена и никогда не будет уничтожена. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

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Он (Путин – 24 Канал) сейчас борется за свою жизнь. Он умоляет у Си, Запада, Украины, у кого угодно дать ему какой-то кусочек украинской территории, чтобы он мог продать сотни тысяч погибших славян. Продать как почетную ничью. На 23 февраля (речь идет об украинских гранрицах – 24 Канал ) он пока не готов, поэтому это абстрактные разговоры,

– утверждает Пионтковский.

Корректный стиль отношений

Публицист считает, что больше внимания нужно уделять Реджепу Эрдогану. В августе Зеленский принял его во Львове и вежливо с ним пообщался. "Сі, если захочет, пусть тоже приезжает, поговорим", – заметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что на формальном уровне у Украины и Китая вполне корректные отношения. Китай с самого начала не отказался от принципа территориальной целостности Украины, не признавал ни аннексии Крыма, ни другие захваты. "Кроме того, он сыграл очень полезную роль в укрощении путинского ядерного шантажа. Думаю, Зеленский его поблагодарит при встрече", – говорит Андрей Пионтковский.

Публицист напомнил, что в Генассамблее ООН Китай не поддержал проукраинскую резолюцию. В то же время, он не присоединился к позорной семерке – России, Беларуси, Эритрее и другим. "При всем уважении к китайскому императору не вижу никакой разницы между его эффективностью в мирных усилиях и эффективностью османского вождя (Эрдогана – 24 Канал)", – подытожил Пионтковский.

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