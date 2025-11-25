План Трампа требует от Украины отказа от НАТО: у Зеленского сказали, пойдут ли на это
- Украина не отказывается от своего права стать членом НАТО в будущем.
- В проекте мирного плана предусмотрены гарантии безопасности от США и европейских союзников.
Американское мирное предложение переписали. Оно больше не содержит тех вопиюще неприемлемых для Киева пунктов. В то же время есть вопросы, которые Украина и США должны еще согласовать.
В частности, это вопрос территорий. Владимир Зеленский заявил, что хочет этот момент обсудить непосредственно с Дональдом Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Готова ли Украина отказаться от НАТО?
Первоначальная версия плана также требовала от Украины закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО, а от членов Альянса – включить в свой устав положение о том, что Украину не возьмут в свои ряды в будущем.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, изменился ли этот пункт плана.
По словам чиновника, Украина не отказывается от своего конституционного права стать членом НАТО в будущем. В то же время он добавил, что "мы живем в реальности сейчас". В этой реальности Украина не в НАТО.
Так;t Ермак заявил, что в проекте мирного плана предусмотрены гарантии безопасности от США и европейских союзников. Он назвал это "историческим решением". Ожидается, что гарантии безопасности будут юридически обязательными.
К слову, ранее в СМИ писали, что план Трампа предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как на нападение на все трансатлантическое сообщество.
Последние новости о мирном плане Трампа
- Новая редакция мирного плана США больше не содержит ограничения численности ВСУ. Ранее от Украины требовали установить лимит на 600 тысяч военнослужащих.
- Украина существенно изменила мирный план США, изъяв максималистские требования России, уменьшив количество пунктов с 28 до 19.
- Киев и европейские партнеры настаивают на том, что нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для территориальных дискуссий.