План Трампа вимагає від України відмову від НАТО: у Зеленського сказали, чи підуть на це

Американську мирну пропозицію переписали. Вона більше не містить тих кричуще неприйнятних для Києва пунктів. Водночас є питання, які Україна та США мають ще узгодити.

Зокрема, це питання територій. Володимир Зеленський заявив, що хоче цей момент обговорити безпосередньо з Дональдом Трампом, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Чи готова Україна відмовитися від НАТО?

Початкова версія плану також вимагала від України закріпити в Конституції відмову від вступу до НАТО, а від членів Альянсу – включити до свого статуту положення про те, що Україну не візьмуть до своїх лав у майбутньому.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чи змінився цей пункт плану.

За словами чиновника, Україна не відмовляється від свого конституційного права стати членом НАТО в майбутньому. Водночас він додав, що "ми живемо в реальності зараз". У цій реальності Україна не в НАТО.

Також Єрмак заявив, що у проєкті мирного плану передбачені гарантії безпеки від США та європейських союзників. Він назвав це "історичним рішенням". Очікується, що гарантії безпеки будуть юридично обов'язковими.

До слова, раніше у ЗМІ писали, що план Трампа передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО, що зобов'язує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як на напад на всю трансатлантичну спільноту.

