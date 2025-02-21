Трамп заявил об этом в интервью журналисту Брайану Килмиди в эфире радио-шоу. Об этом сообщил 24 Канал.

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Трамп говорит, что Путин хочет сделки

Трамп заявил, что Путину было бы не трудно захватить всю Украину, но тот "хочет сделки".

Путин хочет заключить сделку, но он не обязан ее заключать, потому что если бы он захотел, он получил бы всю страну,

– заявил Трамп.

Он отметил, что у Зеленского нет "козырей" в переговорах с Россией.

"Я не пытаюсь сделать Путина приятнее или лучше. Я просто говорю вам тот факт, что войны не должно было быть", – добавил президент США.

До того в том же интервью Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах вовсе не обязательно.